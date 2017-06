Jagland går kraftig ut mot «løgnmaskinen» Murdoch 

«Løgnmaskin er det rette uttrykket. Jeg vet det. Hans aviser har i årevis drevet med løgnaktig propaganda mot Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og Europadomstolen», skriver Jagland på Facebook.

Han lenker til en artikkel fra Dagbladet, som igjen viser til den britiske avisa The Independent.

Der siteres Labours nestleder Tom Watson på at britiske velgere «gjennomskuet løgnene fra Murdochs maskin». Murdoch eier de britiske avisene The Sun og The Times.

Løgnaktige angrep

«Murdochs aviser er langt fra å oppfylle pressens mandat som en uavhengig vaktbikkje. De er politiske aktører», skriver Jagland, som beskylder Murdochs aviser for å ha satt alle kluter til for å få stoppet Labours partileder Jeremy Corbyn.

Jagland reagerer også kraftig på avisenes dekning av Europarådet.

«Jeg har fulgt Murdoch-avisene lenge på grunn av deres løgnaktige angrep på Europarådet. Og derfor sier jeg: Det er ikke bare i Russland vi har problemer med pressen», skriver han.

Advarer

Jagland viser til statsminister Theresa Mays uttalelser om at menneskerettigheter ikke må komme i veien for kampen mot terror.

Trekker britene seg ut av Europarådet og menneskerettighetskonvensjonen, kan det bli begynnelsen på en «oppløsning» av det europeiske systemet for beskyttelse av menneskerettighetene, advarer Jagland.

«Russland utenriksminister sa til meg da jeg møtte han nylig, at hvis Storbritannia går den veien, vil vi gjøre det samme», skriver han.

