Velgerne sviktet i Frankrike 

Bare 40,8 prosent av velgerne hadde avlagt stemme da klokka passerte 17 søndag.

Det er langt færre enn i de to foregående valgene, viser tall fra det franske innenriksdepartementet. I 2012 hadde 48,3 prosent avgitt stemme på samme tidspunkt. I 2007 lå andelen på 49,3 prosent.

Prognoser fra meningsmålingsinstitutter tydet på en valgdeltakelse på under 50 prosent. Så lav har ikke valgdeltakelsen vært på mer enn 60 år.

Macron i tet

Det var uklart hvordan velgernes sviktende interesse ville påvirke balansen mellom de ulike partiene i valget til nasjonalforsamling, som holdes i to runder.

Meningsmålinger bar i forkant bud om en ny triumf for Frankrikes ferske president Emmanuel Macron.

Hans nye sentrumsparti, Republikken på vei, lå ifølge målingene an til å vinne med rundt 30 prosent av stemmene i første runde av valget. Runde to holdes søndag om en uke.

Sammen med sentrumspartneren MoDem kan partiet vinne mellom 360 og 427 mandater, ifølge målingene. Det trengs 289 plasser for å få flertall i forsamlingen.

Et politisk jordskjelv

Situasjonen betegnes som et politisk jordskjelv der spesielt Sosialistpartiet ligger an til å bli liggende igjen i ruiner.

Sosialistene og høyrepartiet som nå kaller seg Republikanerne, har i årevis vekslet på å ha makten. Nå kan de begge bli tvunget til å vike for et helt nytt parti.

For en måned siden hadde Macrons nye bevegelse knapt noen kandidater. Men etter at Macron vant presidentvalget i mai, stiller det nye partiet hans med kandidater over hele landet.

Etablerte partier taper

I den nåværende nasjonalforsamlingen er det Sosialistpartiet som er størst, med 280 plasser. Høyrepartiet Republikanerne har 194.

Ifølge målingene risikerer sosialistene å miste opptil 250 av de nåværende plassene, noe som i så fall vil være partiets dårligste valg på 25 år. Også Republikanerne kan miste mange av plassene og sammen med sine partnere havne på mellom 95 og 150.

Nasjonal front på ytre høyrefløy hadde håpt på å sikre seg mange plasser i nasjonalforsamlingen, men det var før Macron feide partiets kandidat Marine Le Pen av banen i runde to i presidentvalget. Nå ser det ut til at partiet kan gå fra to plasser til mellom 5 og 18 plasser.

Frykter monopol

Flere opposisjonspolitikere, både fra venstre- og høyresiden advarer om at det ikke vil være bra om Macrons sentrumsbevegelse blir for dominerende.

– Frankrike vil ikke ha godt av at ett parti får monopol, sier avtroppende statsminister Bernard Cazeneuve.

Jean-Luc Mélenchon, leder for det venstreradikale partiet Det ukuelige Frankrike, advarer også mot at Macrons overtak kan bli usunt. Partiet til Mélenchon ligger an til å bli større enn Sosialistpartiet, med rundt 12 prosent av stemmene.

Liberal økonomisk politikk

Republikken på vei ønsker blant annet å gjøre arbeidsmiljøloven mer fleksibel og å skjerpe sikkerhetspolitikken ved å gi politiet økte fullmakter.

I kretser der ingen av kandidatene greier å sikre seg over halvparten av stemmene i første runde, blir det omkamp mellom de kandidatene som har fått over 12,5 prosent av stemmene.

Det skal velges til sammen 577 kandidater, og i alt 7.881 kandidater stiller til valg.

