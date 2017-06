Trump vil trolig reversere Obamas Cuba-politikk

Fra flere hold spås det at Trump vil kunngjøre flere tiltak i Miami på fredag som vil begrense liberaliseringen tidligere president Barack Obama fikk igjennom i forholdet mellom de to landene. Under Obama ble det åpnet for blant annet handel og reisevirksomhet etter mer enn 50 års blokade.

Trump-administrasjonen har diskutert flere endringer, inkludert forbud mot forretningsvirksomhet med den cubanske hæren samtidig som de diplomatiske forbindelsene blir opprettholdt. I Det hvite hus er det også blitt drøftet nye restriksjoner for amerikanske fritidsreiser til Cuba, som er mer enn tredoblet siden 2014.

Obamas Cuba-politikk har ført med seg omfattende investeringer fra amerikansk næringsliv på øya, inkludert nye, daglige ruteflyginger, hotelldrift og landbruksinvesteringer. Trump er derfor under press fra næringslivet i USA som ønsker få endringer i USAs nye nærvær på Cuba.

