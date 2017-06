Nasjonalister mot valgseier i Kosovo

Det var historisk lav valgdeltakelse da innbyggerne søndag i Kosovo valgte ny nasjonalforsamling for tredje gang siden Kosovo ble et selvstendig land. Bare 4 av 10 stemmeberettigede deltok, ifølge valgkommisjonen.

En nasjonalistisk koalisjon med Haradinaj i spissen kom på førsteplass med 40 prosent av stemmene, ifølge en valgdagsmåling utført for TV-stasjonen Klan Kosovo.

Nasjonalistpartiet Vetevendosje (Selvbestemmelse) fikk 30 prosent av stemmene, ifølge målingen. En koalisjon ledet av tidligere statsminister Isa Mustafa ligger an til en tredjeplass med 27 prosent.

Strider om seieren

Haradinaj manet tilhengerne til å feire i Pristina allerede søndag kveld. Men Vetevendosje bestrider at geriljakommandantenes koalisjon har vunnet. Partiets statsministerkandidat, studentlederen Albin Kurti, mener å kunne ende opp med opptil 34 prosent av stemmene. Valgresultatet er ventet å være klart først mandag.

Det tyske nyhetsbyrået DPA beskriver både Haradinajs koalisjon og rivalen Vetevendosje som radikale og ytterliggående nasjonalistbevegelser.

Det er nå ni år siden kosovo-albanerne kunne feire løsrivelsen fra Serbia, men fortsatt er forholdet til nabolandet og Kosovos serbiske minoritet svært anstrengt. Samtidig florerer korrupsjonen, og enkelte av landets ledere risikerer å bli siktet for krigsforbrytelser i en ny domstol i Haag.

Anklages for krigsforbrytelser

I hovedstaden Pristina var det søndag køer utenfor valglokalene tross regnvær.

– Dette valget er et åpent kapittel, sier Ekrem Haziri, en av velgerne, til AFP.

– Det er på tide å få slutt på det store misbruket av skattebetalernes penger. Vi trenger en regjering som vil ta vare på sitt eget folk, sier han.

Valget ble utlyst av president Hashim Thaci etter at nasjonalforsamlingen vedtok et mistillitsforslag mot regjeringen i mai. Thacis parti står i spissen for koalisjonen som ventes å nominere Haradinaj som statsminister hvis den vinner valget.

Haradinaj anklages fortsatt av Serbia for krigsforbrytelser, selv om han er blitt frikjent i Den internasjonale krigsforbryterdomstolen for det tidligere Jugoslavia.

Vetevendosjes tilhengere kastet nylig tåregasspatroner inn i nasjonalforsamlingen for å hindre at forsamlingen vedtok en lov som fastsetter landets grense mot Montenegro.

Risikerer rettsforfølgelse

Den nye regjeringen må hanskes med en ny krigsforbryterdomstol som skal etableres i Haag.

Den skal blant annet behandle saker mot tidligere medlemmer av den kosovo-albanske geriljaen UCK, som anklages for å ha begått krigsforbrytelser under krigen mot Serbia på slutten av 1990-tallet.

Det spekuleres på om både Thaci og presidenten i den nåværende nasjonalforsamlingen, Kadri Veseli, kan havne på listen over tiltalte.

