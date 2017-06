Mays kontor: Trumps planer om Storbritannia-besøk uendret

The Guardian skriver søndag at presidentens planlagte besøk i Storbritannia er utsatt etter en telefonsamtale mellom Trump og den britiske statsministeren. Den britiske avisa viser til en ikke navngitt kilde som skal ha vært i rommet under telefonsamtalen.

– Vi kommenterer ikke spekulasjoner om innholdet i en privat telefonsamtale. Dronningen utstedte en invitasjon til president Trump om å besøke Storbritannia, og disse planene er ikke endret, heter det i en uttalelse fra statsminister Mays kontor etter Guardian-artikkelen.

Det hvite hus ville ikke umiddelbart kommentere saken, ifølge Reuters. Ingen dato var satt for Trumps forestående statsbesøk, som ble kunngjort da May besøkte Washington i januar. Britiske medier har tidligere meldt at besøket var planlagt å finne sted i oktober.

Trump skal ifølge The Guardian ha gitt beskjed om at han ikke vil komme så lenge det blir store demonstrasjoner mot besøket.

Samtalen skal ha funnet sted i løpet av de siste ukene. Beskjeden skal ha overrasket May, ifølge de som var til stede.

Kilden beskrives som en av statsminister Theresa Mays rådgivere.

Kritikken mot Trump har økt i Storbritannia den siste måneden, da den amerikanske presidenten offentlig hudflettet Londons ordfører Sadiq Khan på Twitter. Trump harselerte blant annet med at Khan oppfordret Londons innbyggere til ikke å være bekymret over økt politinærvær i dagene etter terrorangrepet i hovedstaden.

