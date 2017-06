Labour er største parti på ny meningsmåling

På målingen får Labour 45 prosents oppslutning, mens De konservative får 39 prosent, skriver The Telegraph.

I valget tre dager tidligere ble De konservative landets største parti, men siden har kritikken haglet mot statsminister Theresa May fordi hun ikke greide å sikre rent flertall i Underhuset

May forsøker nå å danne en ny borgerlig regjering med støtte fra det nordirske unionistpartiet DUP, samtidig som en måling viser at et flertall av hennes egne partifeller mener hun bør gå av.

Labour-leder Jeremy Corbyn har ennå ikke gitt opp å bli statsminister. Han sier han vil stemme nei til en ny May-regjering, og at han vil at det skal holdes et nytt valg senere i år.

Et nyvalg skal ifølge Corbyn føre til stabilitet under brexit-forhandlingene, som er ment å starte innen et par uker.

