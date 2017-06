Irsk bekymring for Mays samtaler med nordirske unionister

Han mener at en samarbeidsavtale mellom det konservative britiske partiet og det protestantiske partiet i Nord-Irland kan sette fredsprosessen i den britiske provinsen i fare.

I en telefonsamtale med statsminister Theresa May har Kenny uttrykt bekymring for at Langfredagsavtalen fra 1998 vil bli påvirket av at DUP eventuelt blir støtteparti for en borgerlig regjering, opplyser en talsmann for den irske statsministeren søndag.

(©NTB)