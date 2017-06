May holder sitt første regjeringsmøte etter valget

Britiske medier har ikke vært nådige mot May etter at De konservative tapte sitt rene flertall i Parlamentet i torsdagens valg. Kritikken kommer også fra hennes eget konservative parti.

Nesten to av tre medlemmer vil at hun skal gå av slik at partiet kan få en ny leder, viser en spørreundersøkelse utført av nettsiden Conservative Home, skriver The Telegraph.

60 prosent av de spurte svarer at de mener hun bør gå av, mens 37 prosent mener at hun bør bli sittende. 1.500 partimedlemmer har deltatt i meningsmålingen.

– Johnson alternativ

Ikke navngitte kilder i partiet har nevnt utenriksminister Boris Johnson, innenriksminister Amber Rudd og Brexit-minister David Davis som mulige arvtakere.

Alle disse vil bli med over i Mays nye regjering, i tillegg til finansminister Philip Hammond og forsvarsminister Michael Fallon. Det er ventet at May vil bytte ut flere ministre etter at flere av dem mistet sine plasser i Parlamentet i valget.

May skrev ut nyvalget i april, tre år før tiden, for å styrke sitt mandat foran brexit-forhandlingene. Men som følge av tilbakegangen, mener en rekke kommentatorer at hun har gjort en fatal feil.

«May stirrer inn i avgrunnen», lyder tittelen i The Times, mens den konservative avisen Daily Mail fastslår at «Toryene vender seg mot Theresa».

Nordirsk støtte

May skal nå lede en mindretallsregjering med støtte fra det nordirske unionistpartiet DUP, som endte opp med ti av Underhusets 650 plasser. De konservative sikret seg 318 plasser, åtte færre enn hva som trengs for å ha rent flertall.

Men foreløpig har det ikke kommet noen felles uttalelse fra DUP og De konservative som sier noe om hvordan de to partiene skal samarbeide.

Eksperter mener at DUP kan komme til å presse De konservative for å få en mykere EU-utmelding. DUP er et konservativt, protestantisk parti som støtter utmeldelsen fra EU, men som samtidig ønsker en «myk» grenseovergang mellom Nord-Irland og EU-landet Irland.

Det har også markert seg som motstander av likekjønnede ekteskap.

Brexit-forhandlinger

May lovet fredag at brexit-forhandlingene med EU vil starte som planlagt 19. juni.

Flere EU-ledere har understreket at det haster med å komme i gang for at tidsplanen for de to år lange forhandlingene skal holde.

Tysklands statsminister Angela Merkel sier at hun ikke forventer noen forsinkelser.

– Vi ønsker å forhandle raskt og innenfor den avtalte tidsrammen, sier Merkel.

