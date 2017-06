Etiopia: Nødhjelp til 7 millioner tar slutt neste måned

Ifølge landets nødhjelpssjef Mitiku Kassa trenger landet over 1 milliard dollar, tilsvarende 8,5 milliarder kroner, for å skaffe mat til 7,8 millioner mennesker.

Årsaken til tørken er at nedbøren har uteblitt og buskapen i lokalsamfunnene dør.

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) opplyser at hundretusener av mennesker er fordrevet, og at problemet forsterkes fordi mange somaliske flyktninger strømmer over grensen til Etiopia.

Ifølge FN-utsendingen Ahmed Al-Meraikhi uteblir nødhjelpen som følge av manglende engasjement blant givere og flere lignende kriser andre steder.

Både Jemen, Nigeria, Somalia og Sør-Sudan, alle krigsrammede land, er rammet av omfattende sult.

