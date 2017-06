USA ber om slutt på blokaden av Qatar

USAs utenriksminister Rex Tillerson sier at blokaden hindrer kampen mot IS og USAs militære engasjement. Nå ber han både Saudi-Arabia, Egypt, De forente arabiske emirater og Egypt om å avslutte blokaden.

Tidligere har amerikanske myndigheter insistert på at krisen ikke påvirker USAs militære operasjoner i regionen. USAs største militærbase i Midtøsten ligger nettopp i Qatar.

Fredag sier Tillerson også at USA vil støtte forsøk på å megle i krisen sammen med Kuwait.

Ber Qatar gjøre mer

Samtidig ber han Qatar om å gjøre mer for å bekjempe ekstremisme og dempe bekymringene til andre arabiske land. Han hevder at Qatar har en historie med støtte til voldelige grupper, at landet har gjort en innsats for å bøte på dette, men at det må gjøre mer.

Saudi-Arabia, Bahrain, De forente arabiske emirater, Egypt og flere andre land besluttet mandag denne uken å bryte all kontakt med Qatar. De anklager landet for å støtte ekstremisme og for å blande seg inn i andre lands saker.

Analytikere mener at en viktig årsak er at Qatar samarbeider med Iran, som er erkefienden til Saudi-Arabia og flere andre sunniarabiske golfland.

Svarteliste

Tidligere fredag la de fire landene fram en svarteliste over 59 personer og en rekke organisasjoner som angivelig driver mer terrorvirksomhet, og som støttes av Qatar.

– Denne listen er knyttet til Qatar og viser mistenkelig virksomhet som tegn på dobbeltheten i Qatars politikk, heter det i uttalelsen fra de fire landene.

Qatars regjering mener at listen ikke har noen rot i virkeligheten og sier anklagene er totalt grunnløse. I en uttalelse framholder regjeringen i Doha at den slett ikke støtter terror, men tvert imot gjør mer for å bekjempe terror enn enkelte av landene som har signert svartelisten.

Qatars utenriksminister Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, som overraskende besøkte Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel i Berlin fredag, mener blokaden av Qatar vil skade regionen.

– Tiltakene som er iverksatt mot Qatar, bryter internasjonale lover og folkeretten. De vil ha negative følger for regionen, spesielt Golf-regionen, sier han.

På svartelisten står blant andre den åndelige lederen for Det muslimske brorskap, Yusuf al-Qaradawi, som har base i Qatars hovedstad Doha, samt flere hjelpeorganisasjoner som har fått økonomisk støtte av Qatar.

Vil ha dialog

Qatars utenriksminister anklager de andre landene for en stadig sterkere opptrapping av konflikten, samtidig som han insisterer på at Qatar vil satse på dialog og diplomati.

Han sier også at flere land nå forsøker å få slutt på blokaden slik at det kan innledes forhandlinger.

Lørdag reiser han videre til Moskva for å møte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

Kuwait har tilbudt seg å megle i striden, og også Frankrikes president Emmanuel Macron har tatt kontakt med landene ved Persiabukta, samt Iran, i et forsøk på å få i gang samtaler.

Qatar har en befolkning på drøyt 2 millioner, men på grunn av enorm olje- og gassrikdom ligger emiratet i verdenstoppen i BNP per innbygger.

(©NTB)