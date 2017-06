Trump villig til å vitne under ed om Comey-samtalene

Trump bestrider påstandene fra Comey, som torsdag selv vitnet under ed i en høring i Senatets etterretningskomité.

Trump fastholder at vitnemålet fra Comey renvasker presidenten for anklagene om at han forsøkte å hindre etterforskningen av daværende nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Comey sa i høringen at Trump ba FBI-sjefen om lojalitet og om å stanse granskingen av Flynn.

Det avviser Trump. På spørsmål fra pressen i Washington fredag om han vil være villig til å vitne om samtalene med Comey, svarer presidenten:

– Ett hundre prosent.

Lydopptak

Da presidenten fredag møtte pressen i Washington for første gang på flere uker, var det sammen med Romanias president Klaus Iohannis. Men flere journalister var naturlig nok mest opptatt av å stille spørsmål om den tidligere FBI-sjefens knusende kritikk av Trump i en høring i Senatets etterretningskomité torsdag.

På spørsmål om det finnes lydopptak av samtalene med Comey, slik Trump tidligere har antydet på Twitter, sier han at han skal si mer om saken i nær framtid.

– Dere vil bli skuffet, tilføyde Trump.

Faktasjekk

Han gjentok også at han mener Comeys vitnemål renvasker ham for anklagene. Nyhetsbyrået AP påpeker i en faktasjekk at det ikke stemmer, ettersom Comey henviste til spesialetterforsker Robert Mueller da han fikk spørsmål om presidenten forsøkte å hindre en etterforskning.

Comey sa at FBI-etterforskningen av mulig samarbeid mellom Russland og Trumps valgkampstab ikke omfattet Trump selv. Men FBI-etterforskningen fortsetter, det samme gjør Muellers og Kongressens granskinger.

Det har vakt stor oppsikt at Comey under høringen anklaget Trump for å lyve, og at han innrømmet at tilliten til presidenten var så lav at han tidlig begynte å skrive nitide referater fra møtene deres.

Tre timer

Under den nesten tre timer lange høringen torsdag kom Comey med den ene avsløringen etter den andre og tegnet et bilde av en president som ikke er til å stole på, og som ville bli kvitt ham i et forsøk på å påvirke FBIs Russland-etterforskning.

Comey innrømmet samtidig at han via en venn lekket opplysninger om samtalene i et forsøk på å presse fram utnevnelsen av en spesialetterforsker til å granske russisk innblanding i høstens valg. Det skjedde få dager etter at Trump ga ham sparken som FBI-sjef 9. mai.

«Comey lekker»

Han fortalte også at han ble målløs da Trump under et møte ba ham om å være lojal, noe som i så fall er et brudd på maktfordelingsprinsippet.

Trump har svart med å selv antyde at Comey er en løgner.

«Til tross for så mange falske uttalelser og løgner, total og fullstendig oppreisning ... og WOW, Comey lekker», skrev Trump grytidlig fredag morgen.

Samtidig har Trumps private advokat Marc Kasowitz uttalt at Comey bør etterforskes for lekkasjer.

