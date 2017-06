Osborne tror dårlig valgresultat betyr farvel til May

– Skulle hun få et dårligere resultat enn for to år siden og få vansker med å danne en regjering, så tviler jeg på om hun vil overleve lenge som leder for Det konservative partiet, sier Osborne, ifølge The Guardian.

Osborne er nå redaktør for avisen Evening Standard i London.

Ifølge valgdagsmålingen ligger De konservative an til å miste flertallet i Parlamentet. Rent flertall krever 326 representanter, mens Mays konservative parti ligger an til å få 314 seter, en tilbakegang på 17 fra i dag.

