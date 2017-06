Ny omdreining i Polanski-saken

Samantha Geimer var bare 13 år gammel i 1977 da Polanski ble tiltalt for seksualforbrytelsen. Hun har lenge støttet Polanskis forsøk på å få avsluttet den seiglivede saken som begrenser hans frihet. Fredag ​​vil hun for første gang stå fram for en domstol i Los Angeles på hans vegne.

– Hun er lei av denne saken. Dommeren bare leker med ham, sier regissørens advokat Harland Braun.

Oscar-vinneren har vært landflyktig siden han rømte til Frankrike i 1978 for å unngå rettssaken der han ville stått tiltalt for seksuell omgang med en mindreårig. Påtalemyndigheten frafalt siktelsen om at han blant annet hadde dopet ned og voldtatt jenta.

Polanski fryktet at dommeren ville gå tilbake på en avtale og straffe ham mer enn de seks ukene han satt fengslet slik at det kunne foretas en judisiell observasjon av ham før straffeutmålingen.

Advokatene hans har kjempet i årevis for å få avsluttet saken og få fjernet en internasjonal arrestordre som har begrenset hans opphold til Frankrike, Sveits og Polen.

Det forhindret Polanski fra å motta Oscar for beste regissør for «The Pianist» i 2002. Han ble også Oscar-nominert for «Chinatown» (1974) og «Tess» (1979).

