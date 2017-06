Måling tyder på sjokknederlag for May

De konservative ledet med opp mot 20 prosentpoeng på målingene da statsminister Theresa May selvsikkert utlyste nyvalg – stikk i strid med løftene hun selv hadde gitt.

Hun ville styrke sin posisjon før forhandlingene med EU om brexit. Nå kan det i stedet gå mot et sviende valgnederlag.

De konservative ligger an til å få 314 seter i Parlamentet, en tilbakegang på 17 seter fra i dag, viser en valgdagsmåling som Ipsos MORI og GfK har gjennomført for BBC, Sky News og ITV News.

Slår målingen til, ryker flertallet i Parlamentet.

Labour neste?

Storbritannia-kjenner Øivind Bratberg mener det ikke kan utelukkes at Labours radikale leder Jeremy Corbyn ender opp som statsminister.

– Vi må avvente resultatene, men ut fra valgdagsmålingene er det mulig å se for seg en mindretallsregjering fra Labour med parlamentarisk støtte fra en regnbuekoalisjon, sier Bratberg til NTB.

Han sier at for Corbyn ser det ut som om resultatet blir langt bedre enn forventet. Ifølge valgdagsmålingen får Labour 266 seter i Underhuset, opp 34 fra 2015.

Det trengs 326 seter for å få flertall.

– Hvis valgdagsmålingen stemmer, er dette et jordskjelv, sier Bratberg, som mener et slikt utfall også kan føre til en maktkamp i Det konservative partiet.

«Overmot»

Labour-politiker Emily Thornberry beskylder May for «overmot».

– Hun ønsket blankofullmakt til å gjøre hva hun ville med landet, med brexit, med økonomien og med vårt nasjonale helsesystem. Det sa vi nei til, og vi mente det. Og vi la fram et populært valgprogram, med en partileder som har stått imot de mest utrolige personangrep. Han har vist at hvis det er noen som er «sterke og stabile», så er det ham, sier Thornberry til Sky News.

Hun legger ikke skjul på at hun ønsker regjeringsskifte.

– Resultatet er ikke klart ennå. Men hvis disse tallene er riktige, mener jeg mener statsministeren bør vurdere sin stilling, sier Thornberry.

Resultatet fra den første valgkretsen, som i år ble Newcastle Central, var klart ved midnatt og viste et solid flertall for Labour. Labours Chi Onwurah ble gjenvalgt med et flertall på solide 65 prosent.

Katastrofetall

Skulle valgdagsmålingen stemme, er det en katastrofe for statsminister Theresa May, mener førstelektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder. Han er i London for å følge valget.

– Dette er veldig overraskende og mot alle odds. Det spriker i forhold til meningsmålingene de siste dagene, sier Mustad til NTB. Mustad sier at Storbritannia kan bli kastet ut i politisk kaos. – Da tenker jeg ikke bare på brexit. Det konservative partiet har ingen tradisjon for å tåle tapere, og et slikt valgresultat tror jeg vil ende i at Theresa May må gå, sier Mustad, men han er samtidig skeptisk til om valgdagsmålingen stemmer. – Det blir noen spennende timer utover natten, sier han.

Utelukker koalisjon

Skotske SNP får 34 mandater i valgdagsmålingen, tilbake 22 mandater, mens Liberaldemokratene går fram med seks mandater til 14 representanter i målingen. I tillegg går 22 mandater til andre representanter.

Det EU-skeptiske og innvandringskritiske partiet UKIP på ytre høyre ligger ifølge målingen ikke an til å få noen mandater.

Liberaldemokratene kan komme på vippen, men partiet utelukker at det er aktuelt å gå inn i noen regjeringskoalisjon. «Vi får mange telefoner, så bare så det er klart: Ingen koalisjon. Ingen avtaler», skriver Liberaldemokratenes pressekontor på Twitter.

May selv har tidligere antydet at hun ikke kan fortsette som statsminister hvis flertallet i Parlamentet ryker. Nå kan hun fort bli hjemsøkt av advarselen.

