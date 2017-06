Farage flagger for eget parti dersom de konservative taper

Det EU-skeptiske og innvandringskritiske partiet UKIP ligger ifølge målingene ikke an til å få noen mandater og har mistet støtte både til høyre og venstre.

Likevel sier den tidligere lederen for ytre høyre-partiet at partiet kan få en stor rolle hvis de konservative ikke klarer å få et sterkt flertall før brexit-forhandlingene begynner.

Farage sa til ITV at han frykter at Labour kan danne en koalisjonsregjering og holde en ny folkeavstemning om britisk EU-medlemskap.

– I så fall er rollen UKIP vil spille bare i startgropen, sa han.

