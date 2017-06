De konservative mister flertallet i Parlamentet

Like før klokken sju fredag morgen viste BBCs beregninger at de konservative vil mangle åtte representanter. Like etterpå ble det klart at partiet ikke oppnår flertall.

Med 16 plasser igjen å fordele får de konservative 309 representanter, mens Labour får 258. Skotske SNP har 34 plasser, noe som er 21 færre enn ved forrige valg.

Til tross for tilbakegangen, er de konservative fortsatt størst. Heller ikke noe annet parti vil klare å oppnå flertall, og dermed er det duket for såkalt «hung parliament» – og en britisk mindretallsregjering i en eller annen form.