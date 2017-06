Brende glad for ny regjering i Storbritannia 

May kunngjorde fredag ettermiddag at hun ville danne en ny regjering med støtte fra de nordirske unionistene.

– Det er bra for Storbritannia, EU og Norge at det så raskt som mulig kommer på plass en ny regjering. Ettermiddagens budskap fra May er positivt i den forstand at vi raskt vil ha regjeringsmedlemmer å forholde oss til, sier Brende.

Bakteppet er at nyvalget har forsinket starten på forhandlingene om brexit. Nå er håpet at samtalene endelig skal komme i gang.

I forkant av valget sa statsminister Erna Solberg (H) til NTB at det ville være «praktisk for Europa» om britene slapp å skifte regjering like før forhandlingsstart.

– Et regjeringsskifte nå vil komme på et dårlig tidspunkt for denne prosessen, sa Solberg.

Storbritannia en viktig handelspartner og alliert for Norge, understreker Brende.

– Vi ser fram til å fortsette det meget nære samarbeidet vi har med Storbritannia også fremover, sier han.

(©NTB)