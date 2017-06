Valget i gang i Storbritannia

Valglokalene åpnet klokka 7 britisk tid, og stemmegivningen ved de 40.000 valglokalene vil pågå fram til 22 torsdag kveld, ifølge BBC.

Ved forrige valg i 2015 fikk De konservative rent flertall og 331 av de 650 plassene i Parlamentet. Det er ventet at 30 millioner briter, eller to av tre velgerne, kommer til å stemme, ifølge DPA.

Det har lenge ligget an til en soleklar seier for De konservative, partiet til statsminister Theresa May. Men ifølge de siste meningsmålingene har Labour halt innpå, og nå er det usikkert om May og partifellene vil sikre seg rent flertall i Parlamentet. Usikkerheten skyldes ikke minst at valgkampinnspurten er blitt overskygget av terroren i London og Manchester, noe som har gjort sikkerhetspolitikk til ett av de fremste temaene de siste dagene.

Usikre målinger

Britiske meningsmålinger har imidlertid vist seg å slå feil tidligere, både under valget for to år siden, da De konservative sikret seg rent flertall selv om meningsmålingene viste noe annet, og under EU-folkeavstemningen i fjor sommer. Da viste målingene i lang tid at EU-tilhengerne kom til å vinne, men det var brexit-tilhengerne som seiret.

Valget skulle i utgangspunktet vært holdt i 2020. Da May tidligere i år besluttet at valget skulle holdes allerede nå, var det i en periode med stort konservativt forsprang på meningsmålingene, samtidig som Labour og partiets leder Jeremy Corbyn slet i motbakke.

Unge velgere

De siste målingene har vist stor oppslutning om Labour blant unge velgere. Spørsmålet er om de vil bruke stemmeretten torsdag eller om de blir sittende hjemme.

May har under valgkampen lovet at Storbritannia skal bli sterkere, mer rettferdig og mer velstående, mens Corbyn har sagt at han vil representere de aller fleste briter, ikke bare noen få.

