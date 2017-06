Valgdagsmåling sendte pundet utfor

Det er få ting finansmarkedet liker dårligere enn usikkerhet. Med utsikter til et Parlament uten et tydelig flertall falt pundet fra 1,295 til 1,277 umiddelbart etter at valgdagsmålingen kom ut, melder E24. Det er en nedgang på 1,4 prosent.

Tidligere har det gitt store utslag på både valuta og børs når utfallet ikke blir som markedet og meningsmålingene har antatt.

Marit Øwre-Johnsen i DNB Markets skrev tidligere torsdag om nettopp en situasjon der ingen av de to største partiene sikrer seg et flertall.

«Med dette bakteppe synes et «hung parlament» som det verst tenkelige utfallet for markedene, og vil trolig bidra til en markert svekkelse av pundet», skrev hun i en rapport. Det ble altså også den umiddelbare reaksjonen i valutamarkedet.

