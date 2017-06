Skuespiller terroravhørt etter doøvelse

35-åringen låste seg inn på toalettet på et høyhastighetstog fra Marseille til Paris for å resitere replikkene sine i et engelskspråklig stykke. Da en vakt på toget gikk forbi og snappet om foruroligende gloser, varslet han togmyndighetene.

Toget ble stanset i Valence, der sikkerhetsstyrker pågrep mannen og førte ham til politiet for avhør. Han ble senere løslatt uten siktelse.

(©NTB)