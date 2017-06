Qatar: Nyhetsbyrå først hacket i april

En foreløpig rapport om hendelsen ble offentliggjort av qatarske etterforskere onsdag.

Her står det at nyhetsbyråets nettside ble utsatt for et avansert dataangrep i april, og at det da ble installert en datafil. Den ble senere brukt til å publisere en nyhetssak med fabrikkerte uttalelser fra Qatars statsleder, emiren Tamim bin Hamad al-Thani.

De angivelige uttalelsene om blant annet Iran og Israel ble nevnt av Saudi-Arabia og andre arabiske land som en begrunnelse da de nylig kuttet de diplomatiske båndene til Qatar.

I rapporten om saken står det ikke hvem som kan ha stått bak hackingen. Tidligere har TV-kanalen CNN sitert amerikanske og qatarske kilder som tror det var russiske hackere som utførte dataangrepet.

Motivet kan ha vært å undergrave USAs utenrikspolitikk ved å skape konflikt mellom landets allierte. USAs største militærbase i Midtøsten ligger i Qatar, men også Saudi-Arabia er en viktig amerikansk alliert.

Russiske myndigheter har avvist anklagene.

