Tyskland trekker soldater ut fra Tyrkia

Det melder det tyske nyhetsbyrået DPA, som skriver at Angela Merkels regjering godkjente beslutningen onsdag formiddag.

Tyske soldater er stasjonert på flybasen Incirlik sørøst i Tyrkia, nær grensa til Syria, som et ledd i kampen mot ekstremistgruppa IS.

Bakgrunnen for at Tyskland nå trekker sitt bidrag fra basen, er at tyrkiske myndigheter har forbudt tyske parlamentsmedlemmer å besøke Incirlik.

Det ventes at det vil ta rundt to måneder å flytte de 260 tyske soldatene, deres militære materiell og overvåkingsfly til en annen flybase i Jordan.

(©NTB)