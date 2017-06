Saudi-Arabias utenriksminister krever at Qatar endrer utenrikspolitikk

Utenriksminister Adel al-Jubeir var onsdag på besøk hos sin tyske motpart Sigmar Gabriel i Berlin. Her sa han at han ønsker seg et raskt svar fra Qatar når det gjelder kravene som Saudi-Arabia har stilt for at de diplomatiske båndene skal kunne gjenopprettes.

Han ba Qatar både slutte å støtte ekstremisme og slutte å blande seg inn i sakene til andre land i regionen.

– Qatar må bli en nabo og partner slik vi var vant til, framholdt han.

Sammen med De forente arabiske emirater, Bahrain, Egypt og flere andre land har Saudi-Arabia brutt alle diplomatiske forbindelser med Qatar. Landene har også sørget for å stanse all transport til og fra Qatar, både til sjøs, i luften og på land.

Ifølge Emiratenes utenriksminister Anwar Gargash er målet ikke regimeendring, men å presse Qatar til å endre politikk.

Qatar blir anklaget for å støtte terrorisme, noe det lille, men svært ressursrike landet, avviser på det sterkeste.

Analytikere mener at konflikten er knyttet til at Qatar er åpen for å samarbeide med sjiastyrte Iran, som er Saudi-Arabias erkefiende. Landet har ført en uavhengig utenrikspolitikk som har gått på tvers av andre land i Samarbeidsorganisasjonen for Golfstatene, noe som har ført til anklager om at Qatars politikk tjener iranske interesser.

Saudi-Arabia krever også at Qatar bryter kontakten med Hamas, som har kontroll på palestinske Gazastripen.

Islamistiske Hamas reagerer sterkt på utspillet og anklager Saudi-Arabia for å bryte med den tradisjonelle og langvarige arabiske støtten til palestinerne.

(©NTB)