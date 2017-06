Frankrike: Angrepet ved Notre-Dame var en enkeltstående hendelse

Angriperen har aldri vist noen tegn til radikalisering, opplyser regjeringens talsmann Christophe Castaner til radiokanalen RTL.

Han understreker imidlertid at etterforskningen fortsatt er i et tidlig stadium.

Ifølge øyenvitner ropte den antatte gjerningsmannen at «dette er for Syria» idet han slo en politimann med en hammer foran den berømte katedralen. Angriperen ble skutt og såret under hendelsen.

