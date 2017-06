Den iranske revolusjonsgarden anklager Saudi-Arabia og USA for å stå bak terrorangrep

Ekstremistgruppa IS tok på seg ansvaret for angrepene onsdag, men Revolusjonsgarden sendte onsdag likevel ut en erklæring om at Saudi-Arabia og USA var innblandet. De lover hevn for angrepene, som rammet nasjonalforsamlingen og ved gravmonumentet til ayatolla Ruholla Khomeinis grav.

– Revolusjonsgarden har alltid vist at den ikke vil la uskyldiges blod bli spilt uten hevn, heter det i uttalelsen.

– Denne terrorhandlingen som skjer en uke etter møtet mellom USAs president og lederen for en av de reaksjonære regjeringene i regionen (Saudi-Arabia), viser at de er involvert i denne barbariske handlingen, står det videre.

Iran og Saudi-Arabia står steilt mot hverandre i regionen, og spenningen mellom landene har de siste dagene økt ytterligere som følge av den diplomatiske krisen rundt Qatar.

Revolusjonsgarden ble opprettet etter den islamske revolusjonen i 1979 for å motvirke indre trusler som motrevolusjon og kupp. Den er direkte underlagt Irans øverste leder Ali Khamenei.

Garden har egen marineenhet, luftforsvar og bakkestyrker, etterretningstjeneste og spesialstyrker, og den kontrollerer også landets langtrekkende raketter. I all hovedsak er det også Revolusjonsgarden som står for Irans forbindelser med grupper utenfor landet, som Hizbollah og Hamas.