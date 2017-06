Stoltenberg priset for lederskap i Washington

Prisen ble overrakt av USAs tidligere utenriksminister Madeleine Albright, som holdt en tale for Stoltenberg før overrekkelsen. Albright trakk blant annet fram at han snart har sittet i tre år som generalsekretær i en periode der Russland igjen opptrer truende og det er gryende uro i den sørlige delen av alliansen.

– Han var også FNs spesialutsending i klimaspørsmål, en stilling han trolig ikke snakker høyt om på møter i Det ovale rom i dag. Men han er respektert på begge sider av det politiske spekteret fordi han har hjulpet NATO til å fjerne enhver form for selvtilfredshet og forberedt alliansen til å møte hele bredden av oppgaver i det 21. århundre, sa hun blant annet.

Artikkel fem

For anledningen bar Albright en nål formet som romertall fem over hjertet, og bemerket selv at det var en henvisning til artikkel fem i Atlanterhavspakten, som fastslår at et angrep på én alliert regnes som et angrep på alle.

– Jeg er personlig takknemlig for at NATO ledes av en person med lang erfaring, inspirerende visjoner og stor energi.

«Atlantikeren» Stoltenberg

Stoltenberg takket for prisen, beskrev seg selv som en ekte «atlantiker» og Norge som et land med lang kystlinje, fjell og noen reinsdyr.

– Vi var de første europeerne som oppdaget Amerika. Det eneste problemet var at vi forlot det så fort og glemte å fortelle noen om vår oppdagelse, sa han spøkefullt til stor applaus.

Han avsluttet med å trekke fram lørdagens angrep i London.

– De er en tragisk påminnelse om utfordringene vi alle står overfor, om det viktige arbeidet vi må gjøre for å overvinne dem og verdien av våre åpne og frie samfunn. Jeg håper dere alle vil støtte alliansen vår og gjøre den sterk, sa NATOs generalsekretær.

(©NTB)