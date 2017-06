Qatar sier Kuwait vil megle i diplomatisk krise

Utenriksminister Mohamed bin Abdulrahman Al Thani sier tirsdag at Kuwait har spurt landets emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani om å utsette en tale om krisen i landet.

Qatar ligger på en halvøy og er bare knyttet til fastlandet via Saudi-Arabia, som nå – i likhet med Bahrain, Emiratene og Egypt – utelukker alle land-, sjø- og luftfartsforbindelser med emiratet. Innbyggerne i Qatar frykter en matblokade etter det diplomatiske bruddet mandag.

Al Thani sier til nyhetskanalen Al Jazeera at nasjonen hans «avviser de som vil prøve å blande seg inn i landets politikk».

Stengte luftrom

Golfstatene Bahrain, Saudi-Arabia og Emiratene har, sammen med Egypt, kuttet diplomatiske bånd til landet på bakgrunn av at de vil beskytte nasjonal sikkerhet mot farene knyttet til terrorisme og ekstremisme. Også den internasjonalt anerkjente regjeringen i Jemen, den ene av Libyas tre regjeringer og Maldivene har kuttet diplomatiske bånd med Qatar.

Egypt anklager Qatar for å støtte Det muslimske brorskapet, mens Saudi-Arabia viser til «grove overtredelser fra myndighetene i Qatar». De sier de stenger grensene og kutter diplomatisk kontakt for å «beskytte kongeriket mot terrorisme og ekstremisme».

Denne typen eskalering har skjedd flere ganger i løpet av 2000-tallet. Senest i 2014, sier Midtøsten-ekspert Reier Møll Schoder til NTB.

– Men denne runden er mer alvorlig siden Saudi-Arabia har stengt grensen til Qatar. De tre andre landene har også stengt luftrommet, og har bedt statsborgere fra Qatar om å forlate de andre landene i løpet 14 dager, sier Schoder.

– Maktkamp

Schoder forklarer at krisen handler om hvilket land som skal ha kontroll, og at Qatar lenge har hatt et annet syn enn de fire andre landene.

– Det er en maktkamp mellom landene. Om både hvilke utenrikspolitiske tolkninger man skal ha av verden, og hvordan man skal stille seg til både Iran og islamistiske grupperinger. Men også hvordan statlig medier skal få lov til å uttrykke seg, forklarer Schoder.

Disputten mellom statene har eskalert etter at Qatars statlige nyhetsbyrå skal ha blitt hacket nylig. Som følge av dette ble forfalskede uttalelser til støtte for Iran, Hamas, Hizbollah og Israel fra Qatars emir, sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, sendt på TV i landet.

– Kan stenge Al Jazeera

Den Qatar-eide fjernsynsstasjonen Al Jazeera har lenge vært et ømt punkt i landets forbindelser til de andre statene, med sin kritiske dekning av hendelser. Nyhetskanalens kontor i Saudi-Arabia ble av kongedømmets myndigheter stengt mandag, som følge av den diplomatiske krisen.

Ifølge Newsweek kan de andre landene komme til å kreve at landet stenger Al Jazeera, før de vil gå inn i samtaler Qatar.

Schoder tror neppe Qatar vil komme seirende ut av konflikten.

– Folk tror at Qatar kommer til å gjøre innrømmelser. Ved at de kanskje slutter å finansiere enkelte mediekanaler, og at de ikke kommer til å gi asyl til for eksempel medlemmer fra Det muslimske brorskapet. Det kan også være at landet må ta større avstand fra Iran, der landet har hatt en meglerrolle, avslutter Schoder.

(©NTB)