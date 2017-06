Knallåpning for Wonder Woman sender kvinnefilm til værs

Regissør Patty Jenkins' filmversjon av superhelten Wonder Woman tjente inn 103,3 millioner doller i premierehelga i USA, langt mer enn forventet i bransjen og ny rekord for en film regissert av en kvinne. Det er også ny rekord for en film om én kvinnelig superhelt – spilt av Gal Gadot – filmer som i seg selv er en sjeldenhet: Det er 12 år siden det sist ble laget en.

Superheltfilmer får også sjelden så gode kritikker som denne, med en score på 93 prosent på filmnettsiden Rotten Tomatoes, som sammenstiller anmeldelser. Det er derfor ventet at filmen, med et kjempebudsjett på 150 millioner dollar, vil trekke fulle hus i ukevis, verden over, ettersom gode kritikker og anbefalinger fra publikum gjør at filmen har oppnådd en «må se»-status på lerretet.

Det er sjelden at kvinner får regissøransvar for de største filmene i bransjen, og slik sett er det flere som ha kommentert at «Wonder Woman» er en viktig milepæl på veien mot likestilling foran og bak kamera. Før filmen kom ut var dette noe av det Jenkins håpet på, i tillegg til at hun personlig håpet på suksess og anerkjennelse av jobben hun har gjort.

– Det er en annen person i meg også, som sitter og følger med akkurat nå og håper inderlig, ikke for bare min del, at denne filmen trosser lave forventninger. Fordi jeg ønsker å se hvilket signal det sender verden, sa hun før premieren.

