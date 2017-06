Australsk politiet tror gisselsak var terrorhandling

Australsk politi skjøt og drepte en mann etter en gisselsituasjon i en blokk i utkanten av Melbourne mandag kveld. Ifølge lokale medier skal den somaliske gjerningsmannen Yacqub Khayre (29) ha ringt en nyhetskanal i Melbourne under hendelsen og sagt «Dette er for IS, dette er for al-Qaida».

Tirsdag bekrefter politiet at de mener det er snakk om terror, etter at ekstremistgruppa IS har hevdet å stå bak.

Påtar skyld

– Vi behandler dette som en terrorhendelse, sier politimesteren i delstaten Victoria, Graham Ashton.

Det er Amaq, IS' talerør på nettet, som hevder at islamistgruppa står bak. Ashton påpeker at IS alltid har en tendens til å ytre seg og påta seg ansvar hver gang noe skjer som kan mistenkes for å være en terrorhandling.

Australske myndigheter sier de er bekymret for den økende terrortrusselen i landet. De opplyser å ha forhindret tolv angrep og pågrepet over 60 personer siden trusselnivået ble hevet i september 2014. Siden da har det vært registrert fire terrorangrep i Australia, inkludert drapet på en politibetjent i Sydney i 2015, utført av en 15-åring.

Skuddløsning

Politiet ble kalt inn etter at det ble meldt om en eksplosjon i blokka ved Bay Street i Brighton, der de fant en død mann med skuddsår i lobbyen. Khayre holdt en kvinne som gissel, og etter å ha forsøkt å forhandle med gisseltakeren stormet politifolkene bygget og skjøt mannen til døde. Ifølge politiet åpnet Khayre ild først.

Gisselet ble reddet uskadd fra situasjonen, men tre politifolk ble såret. Ingen av dem har imidlertid livstruende skader, heter det i en uttalelse fra politiet i Victoria. Gisselet ble reddet uskadd fra situasjonen, men tre politifolk ble såret.

(©NTB)