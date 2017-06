Putin sier han ikke egentlig snakket med Flynn

I et intervju som NBC sendte søndag kveld, bagatelliserte Putin sin kontakt med Flynn, som ble avskjediget av president Donald Trump i februar. Årsaken var at han kom med ufullstendige opplysninger av samtaler han hadde hatt med den russiske ambassadøren Sergej Kisljak.

Putin sa i intervjuet at middagen i Moskva der de to møttes i 2015 var helt rutinemessig.

– Jeg holdt en tale, så snakket vi om noe annet. Deretter reiste jeg meg og forlot middagen. Etterpå ble jeg fortalt: «Du vet, det var en amerikansk mann der, han var involvert i noen saker. Han var i sikkerhetstjenesten».

– Og det er hele. Jeg snakket ikke egentlig med ham engang. Det er omfanget av mitt bekjentskap med Flynn, sa Putin via sin tolk.

Bilder viser de to mennene ved et bord for ti på et arrangement sponset av den russiske TV-kanalen RT, som den franske presidenten Emmanuel Macron fordømte som en kilde til «løgnaktig propaganda» under det franske valget.

Kontakten Flynn og andre knyttet til Trump hadde med russiske tjenestemenn og finansfolk er gjenstand for intens gransking, særlig etter at amerikanske etterretningsorganisasjoner fastslo at russiske hackere blandet seg inn i det amerikanske presidentvalget.

Russlands president Vladimir Putin (bildet) sier at han bare hadde kort og forbigående kontakt med den tidligere amerikanske sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn. Foto: Alexei Druzjinin / Sputnik / AP / NTB scanpix

(©NTB)