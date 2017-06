Flere pågripelser etter London-terror

Politiet skriver på sine nettsider at «et antall mennesker» har blitt pågrepet og blir avhørt etter razziaer på en adresse i Newham og en annen i Barking. De opplyser videre at de fortsatt er til stede på de aktuelle adressene og gjør søk.

Fra før er tolv personer pågrepet kjølvannet av terroraksjonen, på flere adresser i bydelen Barking øst i engelske hovedstaden.

Sju personer ble drept da en varebil kjørte inn i en folkemengde på London Bridge før tre menn deretter gikk til angrep med kniv. Alle de antatte angriperne ble skutt og drept av politiet i løpet av få minutter. 48 personer er såret etter angrepet og 21 av disse oppgis å være kritisk skadd.

Politiet sier de kjenner identiteten til de tre personene som står bak angrepet, og at de vil offentliggjøre navnene «så snart det lar seg gjøre». Jihadistgruppen IS har påtatt seg ansvaret gjennom et av sine propagandaorganer, men opplysningen er ikke bekreftet fra offisielt hold.

(©NTB)