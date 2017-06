FARC beskylder regjeringen for å bryte fredsavtalen

– Etter regjeringens gjentatte manglende overholdelse av fredsavtalen, vil FARC søke internasjonal overvåking, lød advarselen fra geriljalederen Rodrigo «Timochenko» Londoño på Twitter søndag. Det var ikke umiddelbart klart hva han mener med internasjonal overvåking, ettersom FN allerede overvåker fredsprosessen.

Han har tidligere uttalt at han «vurderte» å utsette den avtalte demobiliseringen. 1. mars begynte FARC å levere fra seg våpnene. Avvæpningen foregår med FN-observatører til stede.

President Juan Manuel Santos har tidligere sagt at regjeringen vil holde seg til tidsplanen. Avtalen tar sikte på å avslutte Latin-Amerikas lengste borgerkrig, som varte i over et halvt århundre.

Flere hendelser har blitt nevnt av FARC som alvorlige, blant dem pågripelsen av FARC-legen Jose Vasquez søndag ved en veisperring i San Jose del Guaviare.

Regjeringen og FARC kom til enighet i Havanna i Cuba i november i fjor etter fire års forhandlinger. Colombianske velgere avviste den første avtalen med knapp margin under en folkeavstemning i oktober.

I løpet av borgerkrigen har minst 260.000 mennesker mistet livet og over sju millioner er blitt fordrevet, ifølge myndighetene.

