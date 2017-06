Terrorforsker tror IS står bak London-angrep

– Det kom løfter om at de ville gå ut enda hardere mot Storbritannien etter Manchester-angrepet 22. mai. Det var ventet at noe slikt kunne skje, sier Ransorp, som er professor ved Försvarshögskolan i Sverige.

Ingen har hittil tatt på seg ansvaret for angrepet som kostet sju mennesker livet ved London Bridge og Borough Market i London lørdag kveld. Det tre angriperne ble drept av politiet kort tid etter at alarmen gikk, og det er foreløpig ikke kjent hvem de var.

Ranstorp tror mennene kan knyttes til IS og viser blant annet til at det nok en gang ble benyttet bil og kniv som våpen. Han viser også til at IS-tilhengere støtter angrepet i sosiale medier.

Ranstorp mener angrepet kunne fått enda større konsekvenser, dersom britisk politiet ikke hadde reagert så raskt som de gjorde. Etter at politiet fikk meldingen om angrepet, tok det bare 8 minutter før angriperne var drept.

– Under kaoset i en slik hendelse, er det imponerende, sier Ranstorp.

Sannsynligheten for terrorangrep i Storbritannia er fortsatt høy, mener han. Tolv terrorangrep skal være forhindret de siste tre årene, og britisk sikkerhetstjeneste har hele 23.000 på sin liste over personer som utgjør en potensiell sikkerhetsrisiko.

