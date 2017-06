Sammenstøt i Marokko etter pågripelse av protestleder

Dette var åttende dagen på rad med demonstrasjoner nord i Marokko, der det har vært uro siden oktober. Mandag pågrep marokkanske myndigheter Zefzafi, som har stått i spissen for store demonstrasjoner det siste halvåret. Zefzafi var ettersøkt etter at han skulle ha avbrutt en imam i en moské for å oppfordre til flere demonstrasjoner for en uke siden.

Fredag tok tilhengerne hans til gatene i Rif-regionen nord i landet og kastet stein mot politiet, som svarte med vannkanoner. Det er ikke opplyst om skadde i sammenstøtene.

I havnebyen Al-Hoceima, som har 56.000 innbyggere, har de fleste butikkene vært stengt i tre dager i en streik mot forholdene i regionen. Uroen i regionen brøt ut i oktober etter at en fiskehandler mistet livet i en ulykke. Fiskehandleren skal ha omkommet da han hoppet opp i en søppelbil for å få tilbake beslaglagt sverdfisk som var fanget utenom sesongen. Siden har mange innbyggere i byen demonstrert med krav om arbeidsplasser og økonomisk utvikling.

(©NTB)