Sørafrikansk opposisjonsleder suspendert etter kommentar om kolonialisme

Anti-apartheid-aktivisten Helen Zille var tidligere leder av Democratic Alliance (DA), Sør-Afrikas største opposisjonsparti.

I mars skrev hun flere meldinger på Twitter der hun argumenterte for at kolonialisme også hadde hatt en positiv innvirkning på Sør-Afrika.

– Det er liten tvil om at Zilles Twitter-meldinger og påfølgende rettferdiggjøring har ødelagt vår posisjon i folks bevissthet, sier DAs nåværende leder Mmusi Maimane i en uttalelse. DA besluttet å suspendere Zille fra partiet lørdag etter et to dager langt ekstraordinært sentralstyremøte.

– Vi lever i et skjørt demokrati som innebærer at våre representanter til alle tider må være forsiktige med å legitimere det sinne som folk fortsatt føler for vårt lands historie og arv, sier Maimane videre.

DA, som fikk 22 prosent av stemmene i forrige valg, håper å gjøre et enda bedre valg i 2019. Partiet har de siste årene jobbet hardt for å kvitte seg med stempelet som et «hvitt parti», og Mmusi Maimane er DAs første svarte leder.

Helen Zille, som er hvit og av tysk avstamming, har nektet å be om unnskylding for tvitringen. Hun står nå i fare for å bli ekskludert fra partiet for godt.

