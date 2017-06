Venezuelas president lover folkeavstemning om ny grunnlov

Maduro kom med beskjeden på Twitter torsdag kveld.

– Den nye grunnloven skal legges fram for folket til å stemme over, sier Maduro.

Opposisjonen har ikke mye til overs for forslaget, som også får kritikk fra stemmer i Maduros eget sosialistparti. Statsadvokat Luisa Ortega sier at det først må holdes en folkeavstemning om hvorvidt folket faktisk vil ha en ny grunnlov skrevet av Maduros omstridte folkekongress. Opposisjonen har tidligere påpekt at folket ikke vil ha ny grunnlov, de vil ha ny president.

Nedstemt plan

Det er en måned siden Maduro signerte en resolusjon om å opprette en folkekongress som skal lage ny grunnlov som skal erstatte grunnloven som forgjengeren Hugo Chávez utarbeidet. Maduros plan er å plukke ut 500 representanter for arbeidere og lokale myndigheter til å skrive ny grunnlov, i stedet for at folkevalgte politikere gjør det.

Ikke overraskende ble planen nedstemt i nasjonalforsamlingen, der opposisjonen har flertall. De folkevalgte påpekte allerede da at et slikt trekk krever at det først avholdes en folkeavstemning om hvorvidt folket faktisk vil ha en ny grunnlov.

Kona på laget

Maduro har ikke helt klarlagt hvordan han skal settes sammen folkekongressen sin, som han sier skal bestå av folk som ikke har utspring fra politiske partier. Det skal være representanter for folket, har han sagt.

Like fullt oppfordret Maduro torsdag flere av sine støttespillere til å stille til folkekongressen. Blant annet ønsker han at kona Cilia Flores, utenriksministeren og flere av egne rådgivere skal skrive seg på lista over kandidater. Tidligere har partilederen hans, Diosdado Cabello, sagt at han vil frasi seg plassen i den folkevalgte nasjonalforsamlingen, slik at han kan bli valgt ut til folkekongressen og bli med på å skrive ny grunnlov.

Kritikk

Opposisjonen sier Maduro med sin nye folkekongress forsøker å avlyse årets lokalvalg og neste års presidentvalg og sikre at han selv blir sittende som leder.

Ifølge meningsmålinger vil Maduro og sosialistene tape begge disse valgene om de blir avholdt, i en tid med stor uro og misnøye i landet som følge av råvaremangel og enorm inflasjon.

(©NTB)