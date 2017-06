Trump ber høyesterett innføre innreiseforbud

Striden om innreiseforbudet er som varslet tatt helt til topps i det amerikanske rettssystemet. Reiseforbudet ble stoppet av føderale domstoler i Hawaii og Maryland i mars. Trump-regjeringen anket, men kjennelsen fra Maryland ble opprettholdt i ankedomstolen i Virginia for en uke siden. Anken av etter Hawaii-kjennelsen er ikke avgjort ennå. Justisminister Jeff Sessions har tidligere varslet at regjeringen ville anke saken videre til høyesterett.

Torsdag mottok høyesteretts ni dommere to hastebegjæringer om at de snarest setter til side kjennelsene fra de lavere rettsinstansene. Trump-administrasjonen ber om at innreiseforbudet for reisende fra seks overveiende muslimske land iverksettes. Forbudet innebærer at reisende fra Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen får visumnekt i 90 dager, mens USA innfører strengere regler.

Trumps rett

I kjennelsen fra forrige uke står det at forbudet «påberoper seg rikets sikkerhet på et vagt vis, men bygger på religiøs intoleranse». Med 10 mot 3 stemmer kom retten fram til at forbudet er grunnlovsstridig.

– Vi har bedt høyesterett høre denne viktige saken og er sikre på at president Trumps ordre er godt innenfor hans rettmessige myndighet til å holde nasjonen trygg og beskytte vårt samfunn mot terrorisme, sier talskvinne Sarah Isgur Flores i justisdepartementet etter at regjeringen sendte søknadene.

Rettens mindretall i Virginia mente for øvrig at presidenten har rett til å bruke en presidentordre for å beskytte landet mot terrorisme, noe Flores er enig i.

– Presidenten er ikke forpliktet til å slippe inn folk fra land som støtter terrorisme før han kan avgjøre om de kan sikkerhetsklareres skikkelig og ikke utgjør en trussel mot USA, sier Flores.

Moderert

Innreiseforbudet er for øvrig en mindre omfattende versjon av president Donald Trumps opprinnelige innreiseforbud fra januar i år. Det reviderte innreiseforbudet innebærer, i tillegg til den 90 dager lange visumnekten, full stans i USAs flyktningprogram i 120 dager.

Trumps opprinnelige og mer omfattende innreiseforbud ble stanset av en domstol i Seattle 4. februar. Det hvite hus tapte ankesaken den gang, men anket ikke videre til høyesterett.