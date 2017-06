Trump: Jeg vil gi USA jevnbyrdige konkurransevilkår 

Med få unntak har presidenten fått massiv kritikk for beslutningen om å trekke USA ut av klimaavtalen, blant annet fra EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete, som kalte torsdagen en trist dag for verdenssamfunnet, etter at Trumps beslutning var kjent. Seks timer senere la Trump ut en video av seg selv og uttalelsen i Rosehagen utenfor Det hvite hus, med Twitter-kommentar.

– Min jobb som president er å gjøre alt som står i min makt for å gi Amerika jevnbyrdige konkurransevilkår. #AmericaFirst.

Ironisk Macron

Kort etter la Frankrikes nyvalgte president Emmanuel Macron ut en melding med klar adresse til Trump og en ny vri på Trumps mantra «Gjør Amerika storartet igjen!":

– Gjør planeten vår storartet igjen, skriver Macron på Twitter.

Macron sa torsdag at Trump gjør en feil som vil gå inn i historien ved å forlate avtalen og oppfordret frustrerte amerikanske klimaforskere og -entreprenører til å komme til Frankrike og jobbe der i stedet. Macron har for øvrig sagt at han respekterer Trumps beslutning, men at han mener det er feil valg både for USA og kloden.

Macron snakket torsdag med Trump kort tid etter at Trump kunngjorde at han trekker USA fra Parisavtalen. Macron har både der og senere gjort det klart at det ikke finnes noen plan B, slik Trump har indikert ved å si at USA kan reforhandle avtalen. Frankrike, Tyskland og Italia har sammen utstedt en felles uttalelse der de understreker at Parisavtalen ikke kan reforhandles.

Tar flere år

Ifølge Trump bryter USA med umiddelbar virkning forpliktelsen om å kutte utslippene av skadelige klimagasser med mellom 26 og 28 prosent fra 2005-nivå innen 2025, slik tidligere president Barack Obama ga løfte om.

– Vi forlater avtalen, men vi vil begynne å forhandle og se om vi kan komme fram til en avtale som er rettferdig, sa Trump da han kom med sin kunngjøring i Rosehagen torsdag.

Ifølge New York Times vil Trump følge prosedyrene for uttrekking som ligger i Parisavtalen. De innebærer at det kan ta nesten fire år før USA formelt er ute. Det vil i praksis bety at den endelige beslutningen om hvordan USA skal forholde seg til klimaavtalen ligger hos det amerikanske folk når de skal velge sin neste president om tre og et halvt år.

