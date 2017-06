Fem nye land valgt inn i Sikkerhetsrådet

De fem nye medlemmene ble valgt i en avstemning i FNs hovedforsamling fredag, og de starter sin to år lange periode i Sikkerhetsrådet 1. januar 2018.

FNs hovedforsamling stemte også for at Nederland tar over for Italia i inneværende år etter at de to landene ble enige om å dele det to år lange medlemskapet seg imellom.

FNs sikkerhetsråd består av 15 medlemmer. Fem av disse er permanente: USA, Kina, Russland, Frankrike og Storbritannia. De øvrige ti velges for en periode på to år.

Sist gang Norge satt i Sikkerhetsrådet var i 2001–2002.

