Blasfemiparagrafen avskaffet i Danmark

Bare sosialdemokratene stemte imot da Enhedslistens forslag ble lagt fram for avstemning. Alle de andre partiene gikk inn for avskaffelse.

– Det er gledelig at et stort flertall ønsker å avskaffe paragrafen. Det kan betyr at vi får en friere og mer fordomsfri diskusjon om religioner, sier Enhedslistens saksordfører Bruno Jerup.

Han legger til at hans parti mener at religiøse ideer så vel som alle andre ideer bør kunne utsettes for kritikk.

Blasfemiparagrafen stammer fra 1683 som del av Danske Lov. Begrunnelsen for å innføre den, var å beskytte Gud, fordi det var der kongen hentet sin legitimitet.

Paragrafen har bare vært brukt tre ganger siden 1930. Siste gang noen ble dømt i henhold til paragrafen, var i 1938 mot folk fra det nazistiske miljøet som delte ut antisemittiske løpesedler.

I 1971 ble to programsjefer i Danmarks Radio tiltalt etter paragrafen, men de ble frikjent. I de siste årene er Jyllands-Posten og flere andre tiltalt for å ha trykket Muhammedtegningene, men tiltalen er hver gang avvist av påtalemyndigheten.

