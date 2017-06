200.000 flykter fra Raqqa før offensiv

En talsmann for den USA-ledede koalisjonen, den amerikanske obersten Ryan Dillon, sier flyktningen flytter inn i leire og bebyggelse i nærheten av byen.

Syrias demokratiske styrker «har besluttet å be sivilbefolkningen forlate byen fremfor å bli i Raqqa», sier Dillon. Styrkene, som er kjent under den engelske forkortelsen SDF, er en allianse av kurdere og arabere som kjemper mot ekstremistgruppen IS. Koalisjonen nærmere seg Raqqa fra nord, øst og vest, men har foreløpig ikke tatt seg inn mot de sørlige delene av byen.

Russiske fly har gjennomført flere bombeangrep mot IS-kolonner som forlater byen, opplyser russiske myndigheter.

