Svensk advarsel mot at USA dropper Parisavtalen 

Sverige sitter for tiden i FNs sikkerhetsråd for en toårsperiode, og Skoog uttalte seg onsdag om at USA kan komme til å trekke seg fra Parisavtalen. I tillegg til å si at en amerikansk uttrekking vil være en skuffelse for resten av verden, sa han at et slikt trekk vil skade amerikanske interesser generelt og være stikk i strid med oppfordringer fra svært vennligsinnede europeiske land.

– Å trekke seg fra avtalen vil kunne ødelegge for USAs ambisjoner i andre multinasjonale forhandlinger og for arbeidet deres i FN, sier Skoog.

President Donald Trump har sagt at han vil fatte en beslutning om Parisavtalen i løpet av få dager, men flere amerikanske medier viser onsdag til kilder i Det hvite hus og melder at Trump alt har besluttet å trekke USA fra klimaavtalen.

Under søndagens G7-møte på Sicilia nektet Trump som eneste statsleder å slutte opp om Parisavtalen, som han i valgkampen truet med å gå ut av.

