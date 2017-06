– Trump vil foreløpig ikke flytte ambassaden til Jerusalem

Dermed går Trump tilbake på valgløftet om å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem.

Presidenten har frist til natt til fredag amerikansk tid med å bestemme om å utsette i nye seks måneder et vedtak i Kongressen fra 1995 om å flytte ambassaden.

Tjenestemannen, som vil være anonym, sier at Trump har undertegnet utsettelsen, men han insisterer på at dette ikke er et løftebrudd.

– Det er et spørsmål om når, ikke om, sier tjenestemannen og legger til at Trump mener at tidspunktet ikke ville være det riktige.

Et samlet verdenssamfunn har slått fast at Israels okkupasjon av Øst-Jerusalem for 50 år siden var ulovlig, og FNs sikkerhetsråd har gjentatte ganger krevd tilbaketrekning.

Ingen land i verden har derfor etablert ambassade i Jerusalem, men heller plassert dem i Tel Aviv.

Trumps løfte i valgkampen om å flytte ambassaden likevel, utløste omfattende protester og mange advarsler, også fra USAs allierte i araberverdenen.

Utenriksminister Rex Tillerson og andre i kretsen rundt Trump skal ha advart Trump mot følgene av ambassadeflytting, og Trump skal ha innsett at dette ikke vil være noe godt bidrag i forsøket på å få i stand en fredsavtale mellom Israel og palestinerne.

USA s kongress vedtok i 1995 at USAs Israel-ambassade skal ligge i Jerusalem, men alle presidenter siden har undertegnet presidentordrer hver sjette måned om å utsette flyttingen.

(©NTB)