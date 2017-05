Rapport: Sørsudansk general har tjent en formue under krigen

Samtidig som befolkningen står overfor den verste hungerkatastrofen i nyere historie, skapte visesjefen for forsvarsstaben Malek Reuben Riak seg en formue, hevder organisasjonen i en fersk rapport.

En av The Sentrys grunnleggere er John Prendergast, en internasjonalt anerkjent Sudan-ekspert.

I rapporten «Making a Fortune While Making a Famine» hevder organisasjonen at Reuben har sendt millioner av dollar til kontoer i utlandet. Pengene skal han ha tjent på tvilsomme avtaler innen olje, byggevirksomhet og eksplosiver. Blant annet har den sørsudanske hæren beordret utenlandske selskaper til å kjøpe sprengstoff fra et privat selskap han selv eide.

– Dokumentene som The Sentry avslører viser et større mønster i Sør-Sudan der mektige offiserer jobber tett sammen i et relativt lite nettverk som regjerer over landets voldelige og kleptokratiske styresett, sier Prendergast.

The Sentry holder også Reuben ansvarlig for å iverksette militære offensiver som bidro til hungersnøden nord i landet, der 100.000 mennesker er rammet av sult.

Sør-Sudan ble kastet ut i ny krig i 2013 som følge av en politisk maktkamp mellom president Salva Kiir og visepresident Riek Machar.

