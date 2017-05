Nordeuropeiske IS-krigere pågrepet i Syria

Operasjonen ble gjennomført sammen med kurdiskledede styrker og ifølge den svenske nyhetskanalen blir de to personene nå avhørt på et hemmelig sted i den kurdiskkontrollerte delen nord i Syria.

Personene er hjemmehørende i Nord-Europa og deserterte fra IS for et par uker siden. De kontaktet svensken Jesper Söder, som frivillig kjemper for YPG, via sosiale medier. Semere overga de seg til den kurdiske militsen.

TV4 Nyhetene har fått tilgang til dokumenter som viser at operasjonen var i regi av svenske myndigheter, som også har orientert kolleger i de aktuelle nordeuropeiske landene. Nasjonaliteten til de to er ikke kjent.

Svenske UD, sikkerhetspolitiet (Säpo) og andre involverte etater vil ikke kommentere saken.

(©NTB)