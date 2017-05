Mange drept og såret av bilbombe i Kabul

Eksplosjonen skjedde like ved den sterkt bevoktede tyske ambassaden.

Det afghanske helsedepartementet bekreftet onsdag morgen at minst ni personer er drept og over 90 er såret, men dødstallet kommer etter alt å dømme til å stige.

Talsmann for myndighetene, Najib Danish, opplyser at en selvmordsbomber i bil utløste den kraftige bomben i området Wazir Akbar Khan. Her ligger flere ambassader, også den norske, og det er ikke langt fra presidentpalasset. Danish sier eksplosjonen var så kraftig at mer enn 30 kjøretøy er helt eller delvis ødelagt.

Det er ikke kjent hva som var målet for angrepet. Taliban varslet for få uker siden at hovedmålet for gruppas såkalte våroffensiv ville være utenlandske styrker.

– Ingen nordmenn

Situasjonen var onsdag morgen fortsatt uavklart, men så langt har Utenriksdepartementet ingen indikasjoner på at nordmenn er berørt av angrepet, ifølge UDs pressevakt Ingrid Kvammen Ekker.

– Utenriksdepartementet er kjent med angrepet i Kabul og er i kontakt med den norske ambassaden for å få mer informasjon om hendelsen, opplyser hun til NTB.

Ekker understreker at det fortsatt er en tidlig fase.

Situasjonen var onsdag morgen uoversiktlig etter at det ble meldt om en kraftig eksplosjon like ved den tyske ambassaden. Flere titall mennesker skal være drept og såret.

Både den tyske og norske ambassaden, samt en rekke andre vestlige ambassader, ligger i et område kalt Wazir Akbar Khan.

Mange vinduer knust

Kort etter smellet reiste det seg mørk røyk mot himmelen over byen synlig på lang avstand.

Vitner sier at bygninger flere hundre meter unna fikk dører og vinduer ødelagt, mens AP opplyser at butikker og bygninger så langt unna som en kilometer har fått skader.

– En kjempeeksplosjon ødela akkurat alle vinduer på kontoret vårt, skriver Wall Street Journals journalist Jess Donati på Twitter, med bilder av ødeleggelsene.

Smellet ble hørt nøyaktig fire uker etter at en kraftig bilbombe eksploderte ved en NATO-kolonne i Kabul. Da ble åtte personer drept, de fleste sivile, og ekstremistgruppa IS hevdet å stå bak. Også da smalt det midt i rushtrafikken mellom klokka 8 og 9 lokal tid, mens tusenvis av mennesker var på vei til jobb.

Situasjonen i Kabul har blitt stadig mer utrygg de siste månedene. USA har nå 8.400 soldater i Afghanistan, mens 5.000 kommer fra andre land. Den amerikanske NATO-kommandanten John Nicholson har bedt Trump-administrasjonen om flere styrker for å kunne stabilisere situasjonen.

(©NTB)