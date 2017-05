MDG vil ha straffetoll hvis USA går ut av Parisavtalen 

– Regjeringen bør nå gjøre to ting: Erna Solberg må trappe opp Norges klimaambisjoner for å sikre at Europa bidrar til å forsterke Parisavtalen og innføre en egen «klimatoll» på varer på USA og andre land som bryter Parisavtalen, sier MDGs Une Bastholm.

En beslutning om å gå ut av Parisavtalen vil være som ventet fra «en av verdens mest selvopptatte populister», sier hun.

Flere amerikanske medier meldte onsdag at Trump har bestemt seg for å trekke USA ut av klimaavtalen, men dette er ikke offisielt bekreftet.

Selv hevdet Trump i en Twitter-melding at beslutningen vil bli tatt i løpet av få dager.

(©NTB)