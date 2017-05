Kabuls ambassadestrøk rystet av terror – 80 drept 

Flere timer etter angrepet var dødstallet fortsatt sprikende. Ifølge en talsmann for helsedepartementet, Wahidullah Majroh, ble 80 personer drept og 350 såret da en lastebilbombe eksploderte midt i morgenrushet i den afghanske hovedstaden onsdag morgen.

Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel har bekreftet at ansatte ved den tyske ambassaden er blant de over 300 sårede. En afghaner som holdt vakt ved ambassaden, ble drept. Ambassadebygningen fikk dessuten store materielle skader.

De aller fleste ofrene skal ha vært sivile afghanere, blant dem også barn.

– Den verste lyden

– Jeg tror det er en av de verste bombene som er blitt brukt i Kabul. Det var den verste lyden og den verste følelsen jeg har opplevd i livet mitt. Det har vært en forferdelig morgen, sier Omaid Sharifi (30) på telefon til det svenske nyhetsbyrået TT.

Han hadde akkurat kommet til kontoret sitt, som ligger én kilometer fra stedet der bomben gikk av, da han kjente at bygningen ristet. Det pågikk i flere sekunder før det plutselig smalt.

Han forteller at han fikk panikk og begynte å ringe rundt til venner og familie som jobber i sentrum av byen. Nå har han tenkt seg til sykehus for å gi blod, slik myndighetene har bedt om.

– Etter hver eneste eksplosjon føler Kabul sorg og fortvilelse. Så mange mennesker er blitt slaktet i dag. Det er vi som er de første ofrene for radikalisering og terror. Afghanere dør hver dag, vi trenger en pause nå, sier Sharifi.

– Ingen nordmenn foreløpig

Bomben var så kraftig at vinduer ble blåst ut én kilometer unna. Rundt 50 biler ble ødelagt.

Den norske ambassaden ligger i området, men UD opplyser til NTB at det ennå ikke er kommet indikasjoner på at nordmenn er rammet.

– Utenriksdepartementet er kjent med angrepet i Kabul og er i kontakt med den norske ambassaden for å få mer informasjon om hendelsen, opplyser UDs pressevakt Ingrid Kvammen Ekker.

Utenriksminister Børge Brende (H) fordømmer angrepet.

– Jeg fordømmer dagens brutale terrorangrep i #Kabul. Vår dypeste medfølelse går til de rammede og deres familier, skriver Brende på Twitter.

Også NATO-sjef Jens Stoltenberg kommer med en sterk fordømmelse.

– Angrepet viser en total mangel på respekt for sivile og avslører hvor barbarisk det afghanske folkets fiende er, sier Stoltenberg, som også hyller motet til afghanske sikkerhetsstyrker.

Bevoktet område

Også den franske, indiske, kinesiske og canadiske ambassaden ligger i området Wazir Akbar Khan. Flere av dem har fått materielle skader. Her ligger også presidentpalasset, NATO-hovedkvarteret og flere afghanske regjeringsbygninger.

Området regnes som det best beskyttede i Kabul, med bygninger omgitt av høye murer og mange sikkerhetsvakter. Lastebilen som eksploderte, skal enten ha fraktet vann eller søppel.

Ingen hadde onsdag formiddag meldt at de sto bak angrepet. En talsmann for Taliban sier at gruppa ikke er innblandet. Den varslet for få uker siden omfattende angrep mot både utenlandske og afghanske styrker.

Mer utrygt i Kabul

Situasjonen i Kabul har blitt stadig mer utrygg de siste månedene. USA har nå 8.400 soldater i Afghanistan, mens 5.000 kommer fra andre land. Den amerikanske NATO-kommandanten John Nicholson har bedt Trump-administrasjonen om flere soldater for å kunne stabilisere situasjonen, men så langt er det uvisst om han får ønsket sitt oppfylt.

Angrepet onsdag kom nøyaktig fire uker etter at en kraftig bilbombe eksploderte ved en NATO-kolonne i Kabul midt i morgenrushet. Da ble åtte personer drept, de fleste sivile. IS hevdet å stå bak angrepet.

Den ytterliggående jihadistgruppen tok også på seg ansvaret for angrepet mot et militærsykehus i Kabul i mars, der opprørere utkledd som leger drepte leger og pasienter. Ifølge offisielle tall ble rundt 50 personer drept, men andre kilder har hevdet at over 100 mennesker mistet livet.

