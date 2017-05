Tåregass mot opposisjonslederen i Venezuela 

Den tidligere presidentkandidaten deltok mandag i en markering for de 60 som er drept i protester mot Venezuelas regjering siden april. Aksjonen blokkerte en hovedfartsåre i Caracas, og soldatene brukte tåregass for å kontrollere folkemengden. Ifølge opposisjonsleder Capriles ble de angrepet av soldatene til tross for at de var i ferd med å trekke seg ut av demonstrasjonen. Capriles livvakter hjalp ham ut av mengden.

Demonstrantene ville marsjere til sivilombudsmannens kontor i hovedstaden, men ble holdt vekk av hundrevis av soldater og politifolk med skjold. Scenene som utspant seg er blitt dagligdags i landet, der det har vært aksjoner mot landets ledelse i to måneder.

Opposisjonen legger skylda på president Nicolás Maduro for den dype økonomiske krisen i landet, som preges av utbredt mangel på mat og medisiner. Opposisjonen protesterer også mot det de kaller Maduros manøvrering for å unngå valg.

– Jo mer undertrykking, desto mer vil vi stå imot og kjempe for Venezuela, har Capriles uttalt.

(©NTB)