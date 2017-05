Mann skutt og drept etter politidrap i Australia

40-årige Rick Maddison ble stoppet i en trafikkontroll i Lockyer Valley-regionen 100 kilometer vest for Brisbane, klokka 14.20 mandag. Han skjøt og drepte politimannen Brett Forte og stakk deretter av inn i bushen og skjulte seg.

Politiet klarte etter hvert å spore ham opp på en eiendom nær byen Gatton, der han har forskanset seg, trolig væpnet med et automatvåpen. Det skal ha pågått forhandlinger, ifølge nyhetsbyrået Australian Associated Press (AAP), men litt etter klokka 11.30 tirsdag melder ABC at mannen er skutt og drept av politiet.

Politidrapet mandag sammenfalt med seksårsdagen for drapet på en annen politimann i Queensland, Damian Leeding, som ble skutt da han forsøkte å stanse et ran.

– Dette er så vondt, ikke bare for politiet, men for lokalsamfunnet, at vi har mistet en bra politibetjent, sa politimester Ian Stewart på en pressekonferanse tirsdag.

– Vi skal sørge for å få en løsning på saken, uansett hva det måtte kreve, sa Stewart.

Kort tid etter var Maddison drept, og det foreligger foreløpig ingen detaljer rundt hvordan det skjedde.

